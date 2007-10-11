Сделать сайт

Сайт gps.krit.ru.

Предпочтение к php + mysql. Контент весь в бд есть.

Наброски дизайна есть.

Около 8-10 простых страничек (в основном с текстом).

Должен быть каталог товара с подробным описанием модели, ее картинкой, возможностью сравнения (цена устанавливается администратором вручную).

Полноценный интернет магазин.

Должна быть страница с объявлениями о продаже б/у моделей (т.е. возможность любого пользователя добавить свое объявление, а администратору сайта его при необходимости удалить )