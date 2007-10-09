Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной нап

Требуется сделать ХТМЛ сайт РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной направленности.
GSM,VoIP
Главное простота сайта,simplicity, без лишних цветов,оттенков и прочего.
Необходим качественный и информативный сайт,пока что без Java и Flash
Простой,приятный интерфэйс с возможностью навигации.
Многоязычность.
На сайте должны присутствовать стандартные разделы типа: О компании,Вход в личный кабинет,News,Business,Тарифы,Download,Форум,Partneram,Контакты,Send SMS from website,Поиск по сайту,Help и т.д.
Разделы постоянно будут совершенствоваться и добавляться
Наличие скриптов :
Live chat with voice support
Скрипт обратной связи
Shop script
Подключение к Webmoney и различным биллингам
Счетчик
Forum
Необходим не сайт-визитка и не презентационный дизайн,не виртуальный магазин.
Простое, понятное меню с разделами.
Один из примеров:
Не нужно предлагать его копировку !
После окончания работ над основным сайтом возможно предложение по его доработке и добавке нового функционала.
Большая просьба присылать работы близкие к телекоммуникационной направленности.
Просьба обращаться только ПРОФФЕСИОНАЛьНЫМ веб-дизайнерам,уже имеющим опыт в данной сфере.
Новичков и эксперементаторов просьба НЕ БЕСПОКОИТь !!!
Сайт должен быть сдан "под ключ" с возможностью дальнейшего upgrade и консультаций
Сайт должен быть написан в точно оговоренные сроки с дальнейшими доработками.
Дизайнер ОБЯЗАТЕЛьНО должен учесть все наши пожелания и тонкости в разработке сайта и довести веб-сайт до конечного результата !
Email:
ICQ:
194337796
Также будет интересно посмотреть наброски для подобного сайта
В своем предложении укажите,пожалуйста, ваше портфолио,icq/skype,email и телефон
Мы сами свяжемся с кем посчитаем нужным.
Спасибо заранее
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