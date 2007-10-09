Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной нап

Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной направленности.

GSM,VoIP

Главное простота сайта,simplicity, без лишних цветов,оттенков и прочего.

Необходим качественный и информативный сайт,пока что без Java и Flash

Простой,приятный интерфэйс с возможностью навигации.

Многоязычность.

На сайте должны присутствовать стандартные разделы типа: О компании,Вход в личный кабинет,News,Business,Тарифы,Download,Форум,Partneram,Контакты,Send SMS from website,Поиск по сайту,Help и т.д.

Разделы постоянно будут совершенствоваться и добавляться

Наличие скриптов :

Live chat with voice support

Скрипт обратной связи

Shop script

Подключение к Webmoney и различным биллингам

Счетчик

Forum

Необходим не сайт-визитка и не презентационный дизайн,не виртуальный магазин.

Простое, понятное меню с разделами.

Один из примеров:

http://orange.co.uk/

Не нужно предлагать его копировку !

После окончания работ над основным сайтом возможно предложение по его доработке и добавке нового функционала.

Большая просьба присылать работы близкие к телекоммуникационной направленности.

Просьба обращаться только ПРОФФЕСИОНАЛьНЫМ веб-дизайнерам,уже имеющим опыт в данной сфере.

Новичков и эксперементаторов просьба НЕ БЕСПОКОИТь !!!

Сайт должен быть сдан "под ключ" с возможностью дальнейшего upgrade и консультаций

Сайт должен быть написан в точно оговоренные сроки с дальнейшими доработками.

Дизайнер ОБЯЗАТЕЛьНО должен учесть все наши пожелания и тонкости в разработке сайта и довести веб-сайт до конечного результата !

Email:

[email protected]

ICQ:

194337796

Также будет интересно посмотреть наброски для подобного сайта

В своем предложении укажите,пожалуйста, ваше портфолио,icq/skype,email и телефон

Мы сами свяжемся с кем посчитаем нужным.

Спасибо заранее