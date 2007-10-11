Сайт "Работа в Европе для программистов IT"

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок323 просмотра
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Необходимо сделать сайт по трудоустройству специалистов в сфере It.

Основа сайта - это:

Для соискателей:

- регистрация (логи-пароль);

- резюме (добавление/редактирование);

- поиск проектов у заказчика;

Для организация:

- регистрация;

- добавление проектов.

и т.д.

Разработка на ASP.Net.

Готова структура BD

16 лет назад
664033
26 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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