Сайт "Работа в Европе для программистов IT"

Нужна разработка сайта для консалтинговой компании. аналог www.intalev.com.ua Исполнитель должен быть из Киева.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт по трудоустройству специалистов в сфере It.
Основа сайта - это:
Для соискателей:
- регистрация (логи-пароль);
- резюме (добавление/редактирование);
- поиск проектов у заказчика;
Для организация:
- регистрация;
- добавление проектов.
и т.д.
Разработка на ASP.Net.
Готова структура BD
- Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $400
Требуется сделать ХТМЛ сайт РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ...Закрыт16 лет назад
Всем известно, что в русском интернете придумать что-то новое очень сложно. Однако существуют маленькие страны, где очень многие отличные идеи уже работающие в интернет.ру, еще не реализованы и данные ниши пустуют. Одной из таких стран является ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1000
Техническое задание: разработка веб-сайта Самарского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 1. НАИМЕНОВАНИЕ Доменное имя: www.samjurin.ru. Название веб-сайта: Самарский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства внутренних ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной направленности. GSM,VoIP Главное простота сайта,simplicity, без лишних цветов,оттенков и прочего. Необходим качественный и информативный сайт,пока что без Java и Flash Простой,приятный интерфэйс с возможностью навигации. Многоязычность. На сайте должны присутствовать стандартные разделы типа: О компании,Вход в ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Сайт под ключ. Импорт новостей с других сайтов. Необходимо создать проект, практически полностью аналогичный toget.ru (сбор и постинг статей и ссылок на вновь появляющиеся файлы на rapidshare.com и подобных системах). Аскетичный и удобный интерфейс как сайта ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Создание развлекательного сайта по образу и подобию avaload.ru и fishki.net. Предполагается использование DataLifeEnginge, но рассмотрю и ваши варианты.Так же необходимо создать админку для него с возможностью одновременного постинга новостей на нескольких сайтах. Основные функции: -просмотр определенного количества ...Закрыт16 лет назад
- $500
Нужна копия сайта 1ps.ru с оригинальным дизайном. В написании ТЗ не вижу смысла. Пожелания по дизайну позже.Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется создание сайта по функционалу напоминающего otvet.mail.ru На сайте: - регистрация участников - сервис online-интервью с вопросами и комментариями участников - рейтинги участников - реализация вопрос-ответ сервисаЗакрыт16 лет назад
- $1000
требуется сделать сайтик фирмы торгующей паркетом и мозайкой. Главное: красивый, функциональный ТЗ по запросу. Все вопросы по почте. бюджет от 500.Сайты «под ключ»75 заявокЗакрыт16 лет назад