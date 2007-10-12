Сайт консалтинговой компании

Требуется сделать ХТМЛ сайт РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ...
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Нужна разработка сайта для консалтинговой компании.
аналог www.intalev.com.ua
Исполнитель должен быть из Киева.
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