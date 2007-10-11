Доработка движка + дизайн шаблонов

Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com)

Необходимо дописать доп модули, которые позволят

1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web.

Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ссылками на full image, посредством тэга #gallery1_4x4# типа 4 строки 4 столбца.

2) Надо сделать так что бы видео которое будет вставляться в пост тоже отобразало тумбу на морде (подобно digg.com раздел videos )

3) Comment karma - подобный плагину для wordpress, и подобно digg.com

добавляет голосование +1 -1 к комментариям.

Сроки - 2-3 недели.

Бонусы предусматриваются.

Возможно добавлю еще несколько небольших пожеланий.

Бюджет $500-700