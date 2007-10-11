Аналитический сайт о деятелях культуры

Нужна разработка сайта для консалтинговой компании. аналог www.intalev.com.ua Исполнитель должен быть из Киева.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации нового проекта требуется творчески ориентированный специалист - универсал в области дизайна, программирования и продвижения сайта. Идея разработана, срочно нужна смета.
Дизайн - простой
Основные функции: возможность быстрого пополнения текстовой и фотографической информацией, универсальный форум с расширенными функциями, приближенными к игровым, но самое главное - мощная раскрутка.
Будем вести переговоры только с жителями Санкт-Петербурга.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
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