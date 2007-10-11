Аналитический сайт о деятелях культуры

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок175 просмотров
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Для реализации нового проекта требуется творчески ориентированный специалист - универсал в области дизайна, программирования и продвижения сайта. Идея разработана, срочно нужна смета.

Дизайн - простой

Основные функции: возможность быстрого пополнения текстовой и фотографической информацией, универсальный форум с расширенными функциями, приближенными к игровым, но самое главное - мощная раскрутка.

Будем вести переговоры только с жителями Санкт-Петербурга.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

16 лет назад
tomatoma77777777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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