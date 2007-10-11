Создание портала

Мне нужен человек который может сделать сайт как этот meta.ua или 24.ua на том же движке и функционал такой же.

Не нужно прям досконально все полностью клонировать так как там разделов и функций очень много это делается годами, я предоставлю инфу для начала какие категории должны быть и постепенно буду добавлять модули и новые фишки отбирая достойные. Если вы глядя на сайт можете сделать визуально и технически все то я готов с вами работать долго. Пишите в приват буду очень признателен.

1. этап бюджета 2500$

Далее бюджет будет увеличиваться с добавлением функций

Спасибо.