Создание портала

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок761 просмотр
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Мне нужен человек который может сделать сайт как этот meta.ua или 24.ua на том же движке и функционал такой же.

Не нужно прям досконально все полностью клонировать так как там разделов и функций очень много это делается годами, я предоставлю инфу для начала какие категории должны быть и постепенно буду добавлять модули и новые фишки отбирая достойные. Если вы глядя на сайт можете сделать визуально и технически все то я готов с вами работать долго. Пишите в приват буду очень признателен.

1. этап бюджета 2500$

Далее бюджет будет увеличиваться с добавлением функций

Спасибо.

16 лет назад
Murys
Гость 
41 годЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Syferius
38 летМолдова
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
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