Доделать сайт - есть дизайн и движок

$250
Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доделать сайт, есть дизайн, все исходники.

http://www.danona.wing.com.ua/

16 лет назад
voldemarxxx
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен клон развлекательного сайта

    Нужен клон развлекательного сайта POVEZLO.RU с точно такими же функциональными возможностями. Обязательно указывайте стоимость и срок работы. Предложения, не содержащие вашу цену и срок исполнения заказа не рассматриваются.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно создать Казино как money-give.com

    Здравствуйте уважаемые Фрилансеры, мечтаю о казино как money-give.com если есть возможность сделать такое же, то с радостью просмотрю ваши предложения, вообщем нужна копия этого флеш казино!!!

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Хайп

    Создать хайп - под ключ. Дизайн + сам сайт. Можно на любом движке, можно использовать даже бесплатные - важен быстрый результат и более менее красивый дизайн (можно шаблон). Цена естественно соответствующая.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание портала

    $5000

    Мне нужен человек который может сделать сайт как этот meta.ua или 24.ua на том же движке и функционал такой же. Не нужно прям досконально все полностью клонировать так как там разделов и функций очень много ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств

    $700

    Нужен разработать с нуля сайт знакомств. PHP + MySQL На подобие http://loveplanet.ru/ ТЗ вышлю по запросу. Нужен PHP программист и дизайнер.

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка движка + дизайн шаблонов

    $1000

    Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com) Необходимо дописать доп модули, которые позволят 1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web. Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитический сайт о деятелях культуры

    Для реализации нового проекта требуется творчески ориентированный специалист - универсал в области дизайна, программирования и продвижения сайта. Идея разработана, срочно нужна смета. Дизайн - простой Основные функции: возможность быстрого пополнения текстовой и фотографической информацией, универсальный форум с ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать сайт

    $500

    Сайт gps.krit.ru. Предпочтение к php + mysql. Контент весь в бд есть. Наброски дизайна есть. Около 8-10 простых страничек (в основном с текстом). Должен быть каталог товара с подробным описанием модели, ее картинкой, возможностью сравнения (цена устанавливается администратором ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад