CJ сайт под ключ

$50
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки222 просмотра
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Требуется создать CJ сайт под ключ. Основная тематика CJ обмен adult-трафиком

Система будет использовать GB CJ скрипт, который можно скачать бесплатно!

!!!!!Основное требование к исполнителю ЗНАНИЕ технологии CJ!!!!!!!!!

Вы должны сделать красивый дизайн сайта, нарезать тумбы (тобиш картинки), настроить полностью скрипт на работу. Картинки должны быть УНИКАЛЬНЫЕ, а не взяты с других CJ сайтов!

Домен, хостинг - мой.

Пример сайта:

http://erothumbs.ru/

http://fuckphoto.ru/

16 лет назад
DT_2006
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад