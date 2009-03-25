Добрый день Заказ очень простой. Необходимо сделать аналогичный (копию) сайта aviapoisk.ru Проект, построенный с использованием API aviasales ([url=https://support.travelpayouts.com/hc/ru/categories/200358578]https://support.travelpayouts.com/hc/ru/categories/200358578[/url]) Без мобильного приложения
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день Ищется ответственный исполнитель (группа исполнителей) для наполнения нового интернет-магазина. Опыт обязателен. Возможно сотрудничество на постоянной основе ИМ находится в нулевой стадии. Определен движок (opencart 2.0.1.1) + дизайн. Тематика ИМ в большей степени – ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Приветствую Я стартую (на движке wordpress) трэвел блог (страны, билеты, туры, маршруты и прочее) Мне необходимо нарисовать афигенски-современный логотип для шапки сайта + (возможно) понадобится помощь в подборе единого стиля для сайта (цветовая гамма, шрифты/гугл ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт9 лет назад
На скриншоте представлена веб-система для клиентов по созданию тикетов. Необходимо дописать в скрипте, который отвечает за данный view - небольшой код... Формат скрипта - JSP При выборе определенного поля в выпадающем списке (на скриншоте он выделен) необходимо, ...Завершен11 лет назад
- $500
Нужен веб-программист для развертывания интернет-магазина по продаже спортивного питания. Работа вместе с моим дизайнером. Домен и хостинг имеется. На сайте должно быть реализовано: 1. В админке нужен: XML - карта сайта для яндекса и гугла; YML - ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо разработать интернет магазин по продаже спортивного питания. Дизайн + CMS + Верстка Домен и хостинг имеется На сайте должно быть: 1. XML<>YML - выгрузка на Яндекс маркет 2. Контакты/Связь: ICQ, SKYPE, EMail, адрес и схема проезда к магазину 3. ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Граббер должен уметь: 1. Полностью грабить главную страницу с такими же заглавными картинками и названиями новостей 2. Возможно грабить конкретную страницу или раздел на сайте... 3. Картинки должны скачиваться в полном размере в мою папку на сервере по ...Завершен15 лет назад
Требуется граббер для сайта на движке DLE с интеграцией в админ-панель... (Чем то схож с RSS грабером встроенным в DLE по дефолту) Возможности граббера: 1. Граббер заходит на конкретный сайт (сообщу в личке) и скачивает упорядоченно новости с ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $400
На версию 7 DLE требуется грамотный красивый ДИЗ + Верстка. Индивидуальный проект Без косева...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать Шапку для Сайта. Установить на шаблон DLE. Тематика сайта Кино и Видео. Формат JPG (SWF обсуждается в цене) + Необходимо нарисовать JPG(GIF) баннер 468x80 + JPG (GIF) баннер 400x200Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть готовый выделенный сервер! Необходимо установить ВЕБ Софт (апаче, мускул, почту, фтп и т.п)Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется создать CJ сайт под ключ. Основная тематика CJ обмен adult-трафиком Система будет использовать GB CJ скрипт, который можно скачать бесплатно! !!!!!Основное требование к исполнителю ЗНАНИЕ технологии CJ!!!!!!!!! Вы должны сделать красивый дизайн сайта, нарезать тумбы (тобиш картинки), ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
1. Необходимо создать уникальный Дизайн сайта! (не использовать готовые или платные шаблоны с ведущих сайтов template) 2. Установить его на DLE 5.7 Категория сайта XXX Ширина сайта: 760 Шапка сайта JPG + баннер размером 400x200(jpg) и кнопка 88x31(jpg) все подробности ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $700
Необходимо разработать сайт для агентства по подготовке свадеб. 1. Сайт должен содержать следующие разделы, переход на которые должен быть оформлен в виде ФЛЭШ-ссылок в ФЛЭШ-лого и должны располагаться по горизонтали a. Главная страница ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
баннер 468x 60 - gif баннер-обзорник 400x200 - gif или swf Тематика сайта - варез Сам сайт и категории сайта можно увидеть здесь: www.soft-commander.netБаннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть сайт муз группы http://reflexionmusic.com/ Необходимо сделать аналог этого сайта для другой муз группы! :) Требование: использование CMS (DLE я думаю), два языковых входа на сайт (Рус и Анг), соотвественно и меню и новости добавляемые будут также на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть сайт работающий под Slaed 1.8 Pro необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 5.1 А именно всех пользователей, комментарии, и самое главное НОВОСТИ! Скажем так...ГЛАВНОЕ НОВОСТИ, а пипл фиг с ним, если это проблематично :) В Slaed ...Завершен17 лет назад
Имеется хостинг и домен. Уже залит и установлен SLAED CMS 1.8 PRO. Необходимо настроить сайт под мои требования. Направление сайта: Новостной портал... Ориентир: www.epidem.ru , www.vpsite.ru Что именно нужно сделать, скажу уже лично С ценой договоримся. :) Работы не много! При хороших ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад