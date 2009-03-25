DT_2006

Тарас Денисов DT_2006

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать аналог сайта. Использование API aviasales.ru

    Добрый день Заказ очень простой. Необходимо сделать аналогичный (копию) сайта aviapoisk.ru  Проект, построенный с использованием API aviasales ([url=https://support.travelpayouts.com/hc/ru/categories/200358578]https://support.travelpayouts.com/hc/ru/categories/200358578[/url]) Без мобильного приложения

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение ИМ товарами

    Добрый день Ищется ответственный исполнитель (группа исполнителей) для наполнения нового интернет-магазина. Опыт обязателен. Возможно сотрудничество на постоянной основе ИМ находится в нулевой стадии. Определен движок (opencart 2.0.1.1) + дизайн. Тематика ИМ в большей степени – ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для сайта (+стиль)

    $50

    Приветствую Я стартую (на движке wordpress) трэвел блог (страны, билеты, туры, маршруты и прочее) Мне необходимо нарисовать афигенски-современный логотип для шапки сайта + (возможно) понадобится помощь в подборе единого стиля для сайта (цветовая гамма, шрифты/гугл ...

    WordPressЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дописать к JSP скрипту маленький код

    На скриншоте представлена веб-система для клиентов по созданию тикетов. Необходимо дописать в скрипте, который отвечает за данный view - небольшой код... Формат скрипта - JSP При выборе определенного поля в выпадающем списке (на скриншоте он выделен) необходимо, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Нужен веб-программист для развертывания интернет-магазина по продаже спортивного питания. Работа вместе с моим дизайнером. Домен и хостинг имеется. На сайте должно быть реализовано: 1. В админке нужен: XML - карта сайта для яндекса и гугла; YML - ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    $1000

    Необходимо разработать интернет магазин по продаже спортивного питания. Дизайн + CMS + Верстка Домен и хостинг имеется На сайте должно быть: 1. XML&lt;&gt;YML - выгрузка на Яндекс маркет 2. Контакты/Связь: ICQ, SKYPE, EMail, адрес и схема проезда к магазину 3. ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Граббер новостей с картинками для сайта DLE

    Граббер должен уметь: 1. Полностью грабить главную страницу с такими же заглавными картинками и названиями новостей 2. Возможно грабить конкретную страницу или раздел на сайте... 3. Картинки должны скачиваться в полном размере в мою папку на сервере по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Граббер новостей с картинками для сайта DLE.

    Требуется граббер для сайта на движке DLE с интеграцией в админ-панель... (Чем то схож с RSS грабером встроенным в DLE по дефолту) Возможности граббера: 1. Граббер заходит на конкретный сайт (сообщу в личке) и скачивает упорядоченно новости с ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта + Баннеры

    Необходимо создать Шапку для Сайта. Установить на шаблон DLE. Тематика сайта Кино и Видео. Формат JPG (SWF обсуждается в цене) + Необходимо нарисовать JPG(GIF) баннер 468x80 + JPG (GIF) баннер 400x200

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • CJ сайт под ключ

    $50

    Требуется создать CJ сайт под ключ. Основная тематика CJ обмен adult-трафиком Система будет использовать GB CJ скрипт, который можно скачать бесплатно! !!!!!Основное требование к исполнителю ЗНАНИЕ технологии CJ!!!!!!!!! Вы должны сделать красивый дизайн сайта, нарезать тумбы (тобиш картинки), ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для DLE

    $100

    1. Необходимо создать уникальный Дизайн сайта! (не использовать готовые или платные шаблоны с ведущих сайтов template) 2. Установить его на DLE 5.7 Категория сайта XXX Ширина сайта: 760 Шапка сайта JPG + баннер размером 400x200(jpg) и кнопка 88x31(jpg) все подробности ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка сайта для Свадебного агентства

    $700

    Необходимо разработать сайт для агентства по подготовке свадеб. 1. Сайт должен содержать следующие разделы, переход на которые должен быть оформлен в виде ФЛЭШ-ссылок в ФЛЭШ-лого и должны располагаться по горизонтали a. Главная страница ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать аналог сайта ! Очень просто! Очень быстро!

    Есть сайт муз группы http://reflexionmusic.com/ Необходимо сделать аналог этого сайта для другой муз группы! :) Требование: использование CMS (DLE я думаю), два языковых входа на сайт (Рус и Анг), соотвественно и меню и новости добавляемые будут также на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертер из Slaed в DLE

    Есть сайт работающий под Slaed 1.8 Pro необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 5.1 А именно всех пользователей, комментарии, и самое главное НОВОСТИ! Скажем так...ГЛАВНОЕ НОВОСТИ, а пипл фиг с ним, если это проблематично :) В Slaed ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Довести сайт до ума

    Имеется хостинг и домен. Уже залит и установлен SLAED CMS 1.8 PRO. Необходимо настроить сайт под мои требования. Направление сайта: Новостной портал... Ориентир: www.epidem.ru , www.vpsite.ru Что именно нужно сделать, скажу уже лично С ценой договоримся. :) Работы не много! При хороших ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
nikolay21
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Дописать к JSP скрипту маленький код
Спасибо за своевременную оплату. Обращайтесь еще.
Все отлично! Все работает! Спасибо!
Ответный отзыв
FrykT
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Граббер новостей с картинками для сайта DLE
Положительный человек, всё положительно и всё в плюсе!
Отлично выполненная работа, точно по заданию и в срок! Рекомендую к работе! Буду и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
A1taiR
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Супер дизайн сайта для DLE :)
Классный заказчик. Очень приятно работать. Всегда на связи. Оплата вовремя. Никаких проблем.
Как всегда качественно! Без проблем! Советую!!!
Ответный отзыв
A1taiR
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$85
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта для DLE
Хороший заказчик. Приятно работать.
Супер сделал. Быстро и качественно! Нареканий нет!
Ответный отзыв
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$700
10 баллов
17 лет назад
Разработка сайта для Свадебного агентства
Очень приятный заказчик, умеет поставить задачу, не цепляется к мелочам. Было очень приятно работать.
Сделали все грамотно. Никаких нареканий. Спасибо
Ответный отзыв