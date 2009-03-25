Есть сайт работающий под Slaed 1.8 Pro необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 5.1 А именно всех пользователей, комментарии, и самое главное НОВОСТИ! Скажем так...ГЛАВНОЕ НОВОСТИ, а пипл фиг с ним, если это проблематично :) В Slaed ...