Стильный сайт

Требуется создать CJ сайт под ключ. Основная тематика CJ обмен adult-трафиком Система будет использовать GB CJ скрипт, который можно скачать бесплатно! !!!!!Основное требование к исполнителю ЗНАНИЕ технологии CJ!!!!!!!!! Вы должны сделать красивый дизайн сайта, нарезать тумбы (тобиш картинки), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
Сайт в стиле Skunk2.com
Програмная часть должна состоять из следующих условных модулей:
- Новости: Полное администрирование вывода
- Галерея: Установленный формат отображения графических данных (в т.ч. Flash, *.avi, *.mov), с возможностью разграничения изображения для различных форматов файлов. Импорт через ФТП. Простое и быстрое администрирование с применением технологии AJAX
- Проекты: блог-модул с возможностью полного администрирования вывода данных
- Каталог: Мульти-вложенность, импорт/экспорт в текстовые файлы различных форматов, определяемые разделителями (',' '
Все модули должны иметь функции сортировки отображения, в интерфейсе постетителя сайта
Все шаблоны штраниц должны быть выполнены таким способом, что бы администратор смог изменить порядок отображения страницы , но при этом не нарушил общую концепцию дизайна и стиля
Все страницы, должны содержать в заголовке ключевую инфорацию о содержимом страницы, мета-поля meta-keyword - первые 20 слов текста, парсенные через зяпятую каждое слово(для блогера, каталога и новостей), тоже самое что и заголовок <title> + основные meta-keyword установленные администратором, парсенные через запяту. meta-description : тоже что и meta-keyword - без парсинга. </p><p> </p><p>Адреса страниц сайта должны быть в ЧПУ (человеко-понятный УРЛ), обязательное присутствия страницы с картой сайта, либо xml генератор sitemaps.xml </p><p> </p><p>Разграничение доступа в админ панель: одна группа- много пользователей. </p><p> </p><p>Собственная система статистики с возможностью формирования отчётов и экспортом отчётов, логирование авторизации, система уведомлений (e-mail, SMS) </p><p>Импорт экспорт данных средствами RSS - лент (XML) </p><p> </p><p>Сообщения, не содержащие самого предложения будут отклонены без дальнейшего разбирательства. </p><p> </p><p>P.S. Просьба сделать в виде комерческого предложения. Необходимо иметь готовые работы. Более чем указано выше тех задания нет. Вся документация от исполнителя</p>
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