Создание MLM пирамиды

$250
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки152 просмотра
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Необходимо создать скрипт MLM пирамиды

Скрипт должен включать в себя

10-ти уровневую систему пирамиды с реферальными ссылками

Прием оплаты должен быть автоматический через систему webmoney

Возможность изменения стоимости уровня из админки

Главную страницу с возможностью заполнения из админки

Страницу помощи с возможностью заполнения из админки

Странику описания проекта с возможностью заполнения из админки

Страницу описывающую как можно заработать на первый взнос с возможностью заполнения из админки

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16 лет назад
haxid
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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