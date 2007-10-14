Необходимо разработать красивый информативный сайт

нужен сайт ( а точнее два) тематика:

а) кабинеты

б) лестницы

1) прежде всего стильный дизайн ( шаблонный вариант не устаивает)

2) удобство пользования и четкая информативность (юзабилити вобщем)

3) две основных тематики сайта

а) лестницы

б) кабинеты

каждый из этих подразделов должен содержать:

1.1) грамотно написанный текст

1.2) красивые фотографии

..а так же соответствовать запросам в поисковиках:

2.2) разработка ( проектирование) лестниц/кабинетов

2.3) изготовление лестниц/кабинетов

2.4) монтаж лестниц/кабинетов

2.5) дизайн лестниц/кабинетов

.. ну вот и все.. впринципе не так уж и много..

кстати написание текстов тоже с вас..