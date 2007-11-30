Создание правильного интернет магазина

1.Написание ТЗ ( Важно учесть, Юзабилити для нашего брата, всякие там Рюшики и "супер флэш" не предлагать, Я расчитываю на серьезный подход к работе)

2. Создание проэкта (под ключ, с хостингом, регистрацией в поисковиках... Изначально важно оценивать поисковую машину и писать с учетом)

3. Первоначальная поддержка

По существу:

- Сайт по продаже посудной и сувенирной продукции

- Каталог товаров, корзина, блог для пользователей

- принемаются рекомендации по усовершенствованию проэкта (это + для исполнителя)

Пожелания к исполнителю :

- Местонахождение в Киеве !

- Возможность встречаться как минимум 2 раза в неделю !

- Наличие опыта работы и портфолио,

- Надежность, пунктуальность, доступность в течении рабочего дня online.

- Это пилотный проэкт, от него зависит,- получит исполнитель возможность принять участие в 2-х уникальных для Украины проэктах, требующих знания(PHP, MySQL, HTML, JavaScript, Ajax и т.д.оплата соответствующая заказу),

Срок реализации - до 30.11.2007 !

[email protected]