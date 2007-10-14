Каталог товаров и услуг

Нужно сделать систему каталога товаров с возможностью редактирования данных как администратором сайта, так и пользователями, заносившими туда свои товары.

Система имеет несколько уровней управления (несколько видов пользователей: Администратор, редактор, пользователь).

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