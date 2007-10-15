Портал по недвижимости

Требуется написание движка для портала по недвижимости, разработка и верстка дизайна, заполнение первичным контентом.

Основные разделы:

Снять квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город)

Сдать квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город)

Купить квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город)

Продать квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город)

Также и с домами.

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Оптимизацией и раскруткой буду заниматься сам! (Не предлагать)

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