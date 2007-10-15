Создание сайта-каталога агентств недвижимости

Требуется написание движка для портала по недвижимости, разработка и верстка дизайна, заполнение первичным контентом. Основные разделы: Снять квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город) Сдать квартиру (Нужно, что б человек мог выбрать страну, город) Купить квартиру (Нужно, ...
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