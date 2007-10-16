Интернет банк

Задача разработать крупный веб портал. Нужны знания: веб дизайн, программирование, продвижение. Опыт работы обязателен. Желательно иметь много % аптайма.
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Здравствуйте
Надо сделать ядро Интернет банка с функциями реального банка (кредиты, вклад и т.д.) но акцентированный в виртуальном пространстве. (э. валюта)
Функции
1. регистрация и “личный кабинет” пользователя где будет отображаться личная информация (личные данные, история денежных операций.)
2. в автоматическом режиме выдача и внос Э денег… (например: субъект хочет внести определенную сумму он выбирает валюту и вносит, вся это информация должен отображаться в “личном кабинете”. А также он должен автоматически выносить.)
3. система должен работать почти на все систем э. валют
4. или можно добавить свой вид валюты если это возможна и внесении сума будет автоматически обменоватся на личный вид валюты.
5. или оба варианта
Можно с читать что это основные функции.
При выборе програмистя с ним буду обсуждать остальные детали
Спасибо всем
я не знаю сколка это будет стоит и если можно пишите примерные цени и сроки.
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