Интернет банк

Здравствуйте

Надо сделать ядро Интернет банка с функциями реального банка (кредиты, вклад и т.д.) но акцентированный в виртуальном пространстве. (э. валюта)

Функции

1. регистрация и “личный кабинет” пользователя где будет отображаться личная информация (личные данные, история денежных операций.)

2. в автоматическом режиме выдача и внос Э денег… (например: субъект хочет внести определенную сумму он выбирает валюту и вносит, вся это информация должен отображаться в “личном кабинете”. А также он должен автоматически выносить.)

3. система должен работать почти на все систем э. валют

4. или можно добавить свой вид валюты если это возможна и внесении сума будет автоматически обменоватся на личный вид валюты.

5. или оба варианта

Можно с читать что это основные функции.

При выборе програмистя с ним буду обсуждать остальные детали

Спасибо всем

я не знаю сколка это будет стоит и если можно пишите примерные цени и сроки.