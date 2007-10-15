Крупный веб ресурс

Задача: создать готовый сайт из других движков сайтов - совместить функционал - и добавить новый нужный для реализации поставленных задач. А именно, сайт сообщества сетевых профессий. Есть ТЗ. оплата по вэбмани моя аська 429923252 есть другие проекты - но сначала, ...