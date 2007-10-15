Крупный веб ресурс

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок410 просмотров
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Задача разработать крупный веб портал.

Нужны знания: веб дизайн, программирование, продвижение.

Опыт работы обязателен. Желательно иметь много % аптайма.

16 лет назад
RockOnd
52 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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