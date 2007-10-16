Медиа-магазин на джумле

В общем и целом принцип работы должен быть сходен с www.bestkino.ru и www.filmplus.ru. Дизайн - максимально приближен к www.stickmonsters.com.

Принцип действия – клиент заходит на сайт – выбирает категорию или вводит название фильма/актера/пр. в поисковую строку – получает результат. Возможность заказа фильма на DVD-диске (реализация как на www.stickmonsters.com). Биллинг и системы оплаты - стандартные электронные + смс. Подробное тз, ваши цены, сроки - в личку.