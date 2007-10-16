Создать интернет магазин

Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные). Оставляйте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба прочитать внимательно!
Требуется создать магазин по типу (www.butik.ru)
+ еще 1 сайтик
Мой тел. 7690433
Сразу хочу сказать, оплата нал, безнал. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ.
Расположение заказчика Москва!
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