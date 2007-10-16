Что-то на примере xap, sape.

Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные). Оставляйте ...