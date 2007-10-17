Интернет казино. Flash.

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу людей способных воплотить следующее:

Список игр:

1) Блэкджек

2) Видеопокер (обычный, с джокером, let it ride)

3) Карибский покер

4) Рулетка

5) Крэпс

7) 4-5 слотов

(в качестве примера приведу thegoldcasino.com)

Понятная и фунциональная административная часть.

Популярные платежные системы, возможность автоматических выплат, полуавтоматических (webmoney, pecunix, e-gold, netteller и др) а также ручного ввода средств на счет клиента. Соответсвенно дополнительный упор делается на безопастность кода.

- Flash - Клиент не должен быть громозким, приятный и узнаваемый дизайн всех столов, стиль самого сайта.

- Бюджет неопределен, но по цене договоримся, предпочтение будет отдано людям с творческим подходом, имеюшим рельный опыт написания подобного софта, наработки.

- Сроки релизации проекта ориентировочно 3-5 месяцев + 1-2 месяца плотного теста.

16 лет назад
tsolomon
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Флэш сайт

    $250

    Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные). Оставляйте ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен форум phpBB 2.0.22

    $300

    Необходимы установочные файлы форума phpBB 2.0.22. Под словом установочные имеется в виду не просто дистрибудив, который можно бесплатно скачать с оф. сайта, а именно установочные с уже локализованными файлами таких модов, как: - Recent Topics - Custom mass ...

    PHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать интернет магазин

    $1000

    Просьба прочитать внимательно! Требуется создать магазин по типу (www.butik.ru) + еще 1 сайтик Мой тел. 7690433 Сразу хочу сказать, оплата нал, безнал. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Расположение заказчика Москва!

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Медиа-магазин на джумле

    $500

    В общем и целом принцип работы должен быть сходен с www.bestkino.ru и www.filmplus.ru. Дизайн - максимально приближен к www.stickmonsters.com. Принцип действия – клиент заходит на сайт – выбирает категорию или вводит название фильма/актера/пр. в поисковую ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет банк

    Здравствуйте Надо сделать ядро Интернет банка с функциями реального банка (кредиты, вклад и т.д.) но акцентированный в виртуальном пространстве. (э. валюта) Функции 1. регистрация и “личный кабинет” пользователя где будет отображаться личная информация (личные данные, история денежных ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Крупный веб ресурс

    $2500

    Задача разработать крупный веб портал. Нужны знания: веб дизайн, программирование, продвижение. Опыт работы обязателен. Желательно иметь много % аптайма.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад