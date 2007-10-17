Интернет казино. Flash.

Ищу людей способных воплотить следующее:

Список игр:

1) Блэкджек

2) Видеопокер (обычный, с джокером, let it ride)

3) Карибский покер

4) Рулетка

5) Крэпс

7) 4-5 слотов

(в качестве примера приведу thegoldcasino.com)

Понятная и фунциональная административная часть.

Популярные платежные системы, возможность автоматических выплат, полуавтоматических (webmoney, pecunix, e-gold, netteller и др) а также ручного ввода средств на счет клиента. Соответсвенно дополнительный упор делается на безопастность кода.

- Flash - Клиент не должен быть громозким, приятный и узнаваемый дизайн всех столов, стиль самого сайта.

- Бюджет неопределен, но по цене договоримся, предпочтение будет отдано людям с творческим подходом, имеюшим рельный опыт написания подобного софта, наработки.

- Сроки релизации проекта ориентировочно 3-5 месяцев + 1-2 месяца плотного теста.