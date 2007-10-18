Проект создания анимешного сайта

Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные). Оставляйте ...
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Нужен человек, мне в помощь, для создания сайта по конкретному аниме.
По какому именно, будет обсуждаться. Например такие: Elfen Lied, Azumanga, FMA.
Нужны люди, которые понимаю все в аниме.
Но самое главное, это умения создания сайтов. Так же приветствуется знание cms Joomla.
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