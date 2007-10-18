Отделочные материалы из ПВХ

Сайт на Битрикс старт

Описание сайта

Сайт будет выполнен на битрикс старт – второй сайт на одном движке (первый уже работает) т.е. Битрикс покупать не надо.

На сайте будут:

• Меню каталога товаров (меню разделов). Двухуровневое. При наведении пункты разворачиваются без перезагрузки страницы. Должна быть возможность добавлять/убирать пункты.

• Функциональное меню (Статьи, Сертификация, Фотогалерея, Цены, Заказать, Доставка, Контакты и т.д.). Меню в виде ссылок. Должна быть возможность добавлять/убирать пункты.

• Блок консультантов skype и icq (уже собран, осталось разместить).

• Главная рабочая область. Должно быть предусмотрено два варианта шаблона основной рабочей области: в две колонки и в одну.

Дизайн должен быть легким (воздушным) и удобным. Задание на дизайн в прикрепленном файле.

Форма заказа должна иметь возможность выбора конкретных пунктов и товарных позиций. Например: как на автомобильных сайтах (если выбирается марка, то в следующем поле должны быть модели только этой марки).

На основе данного описания, требуется составить подробное техническое задание для сайта. Все проявления творчества программистов приветствуются, но требуют объяснения и предварительного согласования.

Требуется человек, обладающий достойным портфолио, не занятый другими проектами, знающий битрикс, php, flash и умеющий прикрутить дизайн к движку.

Предоставляется компьютер, интернет и исходники. Во время выполнения работ приветствуется появление в офисе

В прикрепленных файлах задание на дизайн и описание сайта