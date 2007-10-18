Необходим сайт под ключ - туристической направленности (описание всех стран + место под рекламу) - желательно с контектом (простеньким, красивым дизайном). Ничего сверхестественного не прошу. Пишите в приват обсудим. P.S. Контент должен быть уже оптимизирован.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток.
внедрение движка в сайт www.utro.co.il
Требуется внедрить один готовых CMS такие как ДЛЕ или Битрикс Ехперт и выше и дописать пару дополнений и в конечном этапе предоставить в рабочем виде..
хотел так же узнать , слышал что Битрикс можно приобрести со скидай так это или нет пока низнаю хотелось также услышать ваши мнения или может кому не надо и готов продать подешевле один из вариантов подойдёт
ниже приложил тех.задание
дизайн уже есть.
также хотел заметить оплата будет по окончанию и презентации на сервере разработчика после окончательного одобрения будет перевод.
кидать не кого не собираюсь так ест тут уже репутация и работаю не с одним фрелансерам , могу дать их данные для отзывов.
жду ваших предложений.
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