Доброе время суток.

внедрение движка в сайт www.utro.co.il

Требуется внедрить один готовых CMS такие как ДЛЕ или Битрикс Ехперт и выше и дописать пару дополнений и в конечном этапе предоставить в рабочем виде..

хотел так же узнать , слышал что Битрикс можно приобрести со скидай так это или нет пока низнаю хотелось также услышать ваши мнения или может кому не надо и готов продать подешевле один из вариантов подойдёт

ниже приложил тех.задание

дизайн уже есть.

также хотел заметить оплата будет по окончанию и презентации на сервере разработчика после окончательного одобрения будет перевод.

кидать не кого не собираюсь так ест тут уже репутация и работаю не с одним фрелансерам , могу дать их данные для отзывов.

жду ваших предложений.