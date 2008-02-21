Обновление сайта

Хороший заказчик, с оплатой ни каких задержек, но вот отличить хорошую верстку от плохой все таки не смог. Доделывать работу так же отказался, предпочел заплатить в 3 раза больше оговоренной суммы за верстку, которая просто искалечила весь дизайн.