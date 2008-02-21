Обновление сайта

$500
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок348 просмотров
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обновление дизайна сайта www.cardioslim.ru

новый скрипт подписки

подъем ТИЦ и PR

написание контента для ежемесячной рассылки

16 лет назад
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
miridea
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
$500
15 дней
Станислав сделал неплохой дизайн, а сверстать правильно не смог. При больших шрифтах в експлорере верстка расползлась. Станислав считает, что это нормально и посоветовал посетителям сайта правильно выбирать шрифты. Ищу другого верстальщика. Основной имидж для дизайна (лица людей) также пришлось подбирать самому. Два варианта, предложенных Станиславом не устроили. Дизайн, сделанный Станиславом смотрите на cardioslim.ru, когда сверстаю и выложу. Он будет на синем фоне. Если не на синем, а смужиком на пляже - значит пока старый.
Хороший заказчик, с оплатой ни каких задержек, но вот отличить хорошую верстку от плохой все таки не смог. Доделывать работу так же отказался, предпочел заплатить в 3 раза больше оговоренной суммы за верстку, которая просто искалечила весь дизайн.
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