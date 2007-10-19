Требуется рекламный брокер

Необходима разработка портала на тему ремонта кварир, офисов, домов. С применением технологий web 2.0 Просьба обращаться людей с опытом. Высылаю Тз на e-mail по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим аналог sape.ru
общаемся в icq 4848000
или в skype mbarussia
желательно подробное предложение на [email protected]
в личку не пишите !!!
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходим аналог http://www.текстсейл.ру С нашими дополнениями. ТЗ пока нет. В личку не пишите. для связи icq 4848000 skype mbarussia 200drive (at) gmail.com Желательно доработка готового проекта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Нужен сайт под ключ. Аналог сайта http://www.autoreg.ru/ Должен быть красивый и привлекательный дизайн. Т.е. сайт в точности как на autoreg, но с другим дизайном и + оплата с помощью roboxchange.com и webmoney! Цена не выше 300 ...Завершен16 лет назад
Доброе время суток. внедрение движка в сайт www.utro.co.il Требуется внедрить один готовых CMS такие как ДЛЕ или Битрикс Ехперт и выше и дописать пару дополнений и в конечном этапе предоставить в рабочем виде.. хотел так же ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим сайт под ключ - туристической направленности (описание всех стран + место под рекламу) - желательно с контектом (простеньким, красивым дизайном). Ничего сверхестественного не прошу. Пишите в приват обсудим. P.S. Контент должен быть уже оптимизирован.Завершен16 лет назад
- $1000
Создать сайт, С возможностью регистрации пользователей(без привязки к форуму), легко редактируемой новостной лентой, возможность комментировать новостную ленту, легкая добавка фотографии в галереи(возможность комментировать галерею пользователями), возможность закачивать пользователями музыку в отдельный раздел, возможность создавать и ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Сайт на Битрикс старт Описание сайта Сайт будет выполнен на битрикс старт – второй сайт на одном движке (первый уже работает) т.е. Битрикс покупать не надо. На сайте будут: • Меню каталога товаров (меню разделов). Двухуровневое. При наведении пункты разворачиваются ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Нужен человек, мне в помощь, для создания сайта по конкретному аниме. По какому именно, будет обсуждаться. Например такие: Elfen Lied, Azumanga, FMA. Нужны люди, которые понимаю все в аниме. Но самое главное, это умения создания сайтов. Так же ...Закрыт16 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать веб-сайт. Соответсвенно дизайн + вставка в cms. В максимально короткие сроки! По дизайну: хотелось бы увидеть хороший уровень работ. По движку: желательно свой, простенький. Оплата: хостинг, размер и временные рамки обсуждаются лично :-) Жду предложений! С уважением, ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Нужен программист+дизайнер или студия по созданию и доработке порталов.Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт16 лет назад