уважаемые авторы, есть шанс заработать не особо напрягаясь.

если у кого есть разработки новостного сайта - присылайте ссылки. домашние эксперименты не интересуют. только реальные запущенные проекты. понравившуюся реализацию сайта я куплю.

с кого редизайн - определимся. вы или я.

возможно потребуется расширить функционал - тогда сотрудничество этим не ограничится.

"с нуля" заказывать сайт нет ни малейшего желания. сэкономим ваше время и мои нервы и деньги.

P.S. мне для себя, а не для перепродажи.

P.P.S. просьба сразу присылать ссылку на свою работу (на действующий новостной сайт). иначе нет предмета для разговора.