Надо разработать сайт для туристической компании под ключ. Основные требования: 1. Должен содержать блог для клиентов, добавление пользователей администратором. 2. Интерактивная карта мира на основе GMap. 3. Оригинальный дизайн в стиле nano. Предложения принимаються и обсуждаються.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
уважаемые авторы, есть шанс заработать не особо напрягаясь.
если у кого есть разработки новостного сайта - присылайте ссылки. домашние эксперименты не интересуют. только реальные запущенные проекты. понравившуюся реализацию сайта я куплю.
с кого редизайн - определимся. вы или я.
возможно потребуется расширить функционал - тогда сотрудничество этим не ограничится.
"с нуля" заказывать сайт нет ни малейшего желания. сэкономим ваше время и мои нервы и деньги.
P.S. мне для себя, а не для перепродажи.
P.P.S. просьба сразу присылать ссылку на свою работу (на действующий новостной сайт). иначе нет предмета для разговора.
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