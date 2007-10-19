Создание сайта

Необходима разработка портала на тему ремонта кварир, офисов, домов. С применением технологий web 2.0 Просьба обращаться людей с опытом. Высылаю Тз на e-mail по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо создать сайт для салона свадебных платьев.
Требование:
Добавление и удаление платьев в каталог (фото + описание).
Новости. Акции. На главной странички рубрика "Новинки " где можно размещать модели новой колекции.
Буду рад вашим предложениям.Пишите.
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