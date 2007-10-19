Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт48 заявок325 просмотров
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Надо создать сайт для салона свадебных платьев.

Требование:

Добавление и удаление платьев в каталог (фото + описание).

Новости. Акции. На главной странички рубрика "Новинки " где можно размещать модели новой колекции.

Буду рад вашим предложениям.Пишите.

16 лет назад
cherkiz
Гость 
40 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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