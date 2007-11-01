Нужны иконки для интренет магазина на компьютерную тематику. Иконки будут обозначать раздел магазина: т.е. раздел мониторы и иконка виде монитора. Пример иконок можно посмотреть вот по этой сcылки:http://catalog.onliner.by/ Жду Ваших предложений. Пишите в skype имя ...
- $50Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики. Несколько условий которые надо учесть при создании баннера: 1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать. 2. Поменять картинку с текстом. 3. Изменить адрес ссылок. 4. Фон баннера ...Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики. Несколько условий которые надо учесть при создании баннера: 1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать. 2. Поменять так картинку с текстом. 3. Изменить адрес ссылок. 4. Фон ...Баннеры14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Раскрутка, оптимизация, продвижения сайтов. Добавление в каталоги.Поднятие ТИЦ,PR.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны флэш вставка для сайта компьютерной тематики. Можно посмотреть на сайте www.ultracomp.by. Там где флэш "Мы открылись " нужно заменить ее на др. Жду предложений.Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта. Сайт на тему веб-программирования.Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо создать сайт для салона свадебных платьев. Требование: Добавление и удаление платьев в каталог (фото + описание). Новости. Акции. На главной странички рубрика "Новинки " где можно размещать модели новой колекции. Буду рад вашим предложениям.Пишите.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт16 лет назад