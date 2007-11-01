cherkiz

Гость cherkiz

 
40 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Иконки для сайта

    $50

    Нужны иконки для интренет магазина на компьютерную тематику. Иконки будут обозначать раздел магазина: т.е. раздел мониторы и иконка виде монитора. Пример иконок можно посмотреть вот по этой сcылки:http://catalog.onliner.by/ Жду Ваших предложений. Пишите в skype имя ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для интернет магазина

    $50

    Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики. Несколько условий которые надо учесть при создании баннера: 1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать. 2. Поменять картинку с текстом. 3. Изменить адрес ссылок. 4. Фон баннера ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать баннер для интернет-магазина.

    $50

    Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики. Несколько условий которые надо учесть при создании баннера: 1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать. 2. Поменять так картинку с текстом. 3. Изменить адрес ссылок. 4. Фон ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash вставка

    Нужны флэш вставка для сайта компьютерной тематики. Можно посмотреть на сайте www.ultracomp.by. Там где флэш "Мы открылись " нужно заменить ее на др. Жду предложений.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Надо создать сайт для салона свадебных платьев. Требование: Добавление и удаление платьев в каталог (фото + описание). Новости. Акции. На главной странички рубрика "Новинки " где можно размещать модели новой колекции. Буду рад вашим предложениям.Пишите.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад