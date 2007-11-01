Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики. Несколько условий которые надо учесть при создании баннера: 1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать. 2. Поменять так картинку с текстом. 3. Изменить адрес ссылок. 4. Фон ...