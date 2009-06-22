Создать баннер для интернет-магазина.

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Создать баннер для интренет магазина компьютерной тематики.

Несколько условий которые надо учесть при создании баннера:

1. Сделать баннер что бы потом в дальнейшем его можно было самому отредактировать.

2. Поменять так картинку с текстом.

3. Изменить адрес ссылок.

4. Фон баннера должен быть темно красного цвета.

5. Текст на баннере должен появляться анимировано.

Образце баннера в прикрепленном файле.