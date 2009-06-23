Шапка для сайта с флеш-элементами

Необходимо сделать из обычного логотипа flash, т.е. нужно сделать так, чтобы графический элемент как-то появлялся/менялся/писался/двигался. От меня исходник этого логотипа и вариант старого флэша на основе этого логотипа, от вас готовый флэш размером - 160-120 ...