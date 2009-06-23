Шапка для сайта с флеш-элементами

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Завершен11 заявок215 просмотров

Шапка для сайта. Тема - натуральная косметика. Максимальный размер 1280*200 для главной страницы и 1280*130 для внутренних страниц. Различия минимальны. Шапки должны быть резиновые.

Ваша реальная цена, если не знаете точно - напишите ориентировочную?

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$55
2 дня
Сотрудничаем уже в третий раз. Как всегда все на высшем уровне. Большое спасибо!
Как всегда, было очень приятно поработать Спасибо

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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