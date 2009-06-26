Сделать flash из логотипа и изменить flash-часы

Необходимо сделать из обычного логотипа flash, т.е. нужно сделать так, чтобы графический элемент как-то появлялся/менялся/писался/двигался. От меня исходник этого логотипа и вариант старого флэша на основе этого логотипа, от вас готовый флэш размером - 160-120 пикселей.

Кроме этого, необходимо изменить существующие флэш-часы, таким образом, чтобы они показывали не время компьютера пользователся, а время сервера с функцией настройки, например +2 часа к времени сервера.

Все три файла - логотип, старый вариант флэша и флэш-часы в приложении к этому тендеру. Жду предложений по поводу цены и сроков.