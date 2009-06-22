Сделать шапку сайта

Компания называется Sweet Home Improvements, надо сделать баннер-шапку, примерно как здесь http://www.templatemonster.com/website-templates/20216.html На заднем фоне красивый дом, и рядом счастливая семья, и написать название компании соответствующем шрифтом. размеры 859px на 200px. Работа не сложная, но хотелось бы видеть яркий и красивый баннер.