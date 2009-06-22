Флеш баннер 468x60. Аренда и размещение серверов.

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Завершен34 заявки416 просмотров

Нужен флэш баннер, размером 468х60 пикселов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ . Не очень кричащий, но и не совсем статичный.

Предполагаемая раскадровка для баннера:

1. Логотип (в приложенном файле) + текст "Размещение (colocation) и Аренда серверов".

2. Ищете надежный датацентр?

Размещение серверов. 1850 рублей за 1U в месяц.

3. Нужен сервер в аренду?

Закажите его у нас. От 2800 рублей в месяц.

ссылка должна вести на страницу http://www.di-net.ru/collocation/

+ изображения по теме и желательно адрес сайта "www.msm.ru" в каждом кадре.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

16 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
Очень оперативно, красиво и качественно. Спасибо за отличный баннер. :)
Хорошо поработали с Владимиром, четкое ТЗ - моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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