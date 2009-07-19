Доброго! интересует создание 2х баннеров для сайта. примеры баннеров по концепции, которых нужно сделать новые: 1 http://www.widlak.gliwice.pl/index.php?p1=maszyny&p2=manitou&p3=teleskopy слева , самый нижний (размер будет больше, под ...
Создание баннеров для магазина игрушек
Нужны анимированные банеры 8 штук размера -
468X120;
468X60;
120X600;
125X125;
120X120;
120X60;
100X100;
88X31;
для детского магазина игрушек Пчеленок http://www.pchelenok.com/
Выбранный исполнитель
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