Создание баннеров для магазина игрушек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен84 заявки1018 просмотров

Нужны анимированные банеры 8 штук размера -

468X120;

468X60;

120X600;

125X125;

120X120;

120X60;

100X100;

88X31;

для детского магазина игрушек Пчеленок http://www.pchelenok.com/

16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sun_design
Максим 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Быстро и хорошо сделал свою работу
Хороший работодатель. Из-за непредвиденных обстоятельств мне пришлось отправить работу немного позже. Руслан отнесся к проблеме с понимание, принял и оплатил заказ вовремя.

Заявки фрилансеров

sun_design
Максим 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash баннеры для сайта 2 шт.

    Доброго! интересует создание 2х баннеров для сайта. примеры баннеров по концепции, которых нужно сделать новые: 1 http://www.widlak.gliwice.pl/index.php?p1=maszyny&amp;p2=manitou&amp;p3=teleskopy слева , самый нижний (размер будет больше, под ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Надо сделать баннер flash

    $50

    Ищем человека для изготовления баннеров flash. Умение сделать в срок, красиво , выдержать стиль обязательно. Наличие портфолио. Бюджет 50$. В зависимости от результата возможно увеличение. Вот пример ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия баннеров

    Нужен исполнитель для создания серии flash-баннеров, подобных http://www.feam-restoran.ru/ (справа) Тематика - оборудование для торговли, ресторанов и пищевой промышленности. Размеры - и стандартные, и нестандартные. От вас - предложение по ценам и срокам. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать простенький баннер

    Доброй ночи, уважаемые фрилансеры. Мне требуется нарисовать наипростейший баннер (пример покажу в привате). Определяющее значение имеет цена. Пишите пожалуйста ваши тарифы за такую работу. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание баннера

    Нужно создать предельно простой, но красивый баннер сайта foodprices.ru Рассматриваются любые идеи и предложения. Пишите, пожалуйста, в заявке сроки и стоимость

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Cделать флеш-баннер

    $25

    http://mastergrad.kz/ вот отсюда лого оно в шапке текст вот: Кухни, Шкафы-купе на заказ тел: 2780016, 2705976 банер квадратный сюда http://mebel.kz/ ссылка вести должна сюда http://mastergrad.kz/ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание flash-баннера

    Доброго дня. Есть баннер в виде картинки, имеется необходимость сделать его анимированным. Жду скроки и расценки. После увиденных мной астрономических цифр, прикладываю картинку. Из нее нужно сделать flash, а именно появляющуюся после 3 сек. надпись ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash Баннеры сделать требуется

    Необходимо сделать несколько баннеров - обычных и вертикальных. Тематика контейнерные перевозки. Нужна креативная идея и качественное исполнение.

    Баннеры43 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash Баннер

    Требуется создать медиа баннер для интернет магазина, аналогичный баннеру с главной страницы www.digital.ru Банер должен вписываться в общее оформление сайта www.sistema-s.ru, изображения продукции и текст будут предоставлены. Творческий подход обязателен. Срок не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад