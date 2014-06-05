Срочно анимировать слоган подобно существующему на www.hemltd.ru (есть в векторе) времени 2 часа ,оплата -wmz
Создание flash-баннера
Доброго дня. Есть баннер в виде картинки, имеется необходимость сделать его анимированным. Жду скроки и расценки. После увиденных мной астрономических цифр, прикладываю картинку. Из нее нужно сделать flash, а именно появляющуюся после 3 сек. надпись "отказаться"
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