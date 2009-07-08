Флэш баннер 160x250 для автомобильного сайта
Создание анимированного Flash баннера
Необходимо создать анимированный флеш баннер для нашего сайта.
Вот образец: http://www.templatemonster.com/website-templates/21802.html - Нас интересует толька "шапка" с этого образца без меню.
Обязательно присылайте ваши прошлые работы. В первую очередь ориентируюсь на цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Требуется изготовление рекламного баннера (с анимацией) по тематике запчасти Тойота, Лексус.Баннеры8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать баннер-заглушку разных размеров и баннеры для рекламы сайта, так же разных размеров 728*90 и 240*150. всё в стилистике сайта: www.gruzovoz.info Рассматриваются готовые варианты.Баннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать баннер-заглушку и баннер для рекламы сайта. www.gruzovoz.infoБаннеры3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Фразы сменяют друг друга 1. Хорошая новость от БАНКА КЕДР! 2. ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса падает ...Завершен16 лет назад
Баннеры разных форматов, а также popup баннеры. Ваша цена и сроки.Баннеры44 заявкиЗакрыт16 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужны два баннера в .gif формате, желательно с анимацией. Хотелось бы за не очень дорогую цену. Размеры: 88px 31px, 468px 60px. Спасибо.Завершен16 лет назад
- $10
Все описание в приложенном файле. Оставлять все предложения в проекте.Завершен16 лет назад
- $30
Надо сделать 4 анимированных баннера размером 468*60, вес до 30 кб Тематикиа: финансы, получение срочных кредитов. Убедительная просьба связываться через ICQ: 193674810. примеры работ (портфолио) обязательныЗакрыт16 лет назад
Необходимо cделать flash баннер из анимированного gif, что бы весил он не более 35кб http://www.kitty-hawk.ru/test/adv3.gif баннер тут, есть исходники в psd. Нужно сделать сегодня.Баннеры8 заявокЗакрыт16 лет назад