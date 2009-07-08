Создание анимированного Flash баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен30 заявок454 просмотра

Необходимо создать анимированный флеш баннер для нашего сайта.

Вот образец: http://www.templatemonster.com/website-templates/21802.html - Нас интересует толька "шапка" с этого образца без меню.

Обязательно присылайте ваши прошлые работы. В первую очередь ориентируюсь на цену.

HTML
16 лет назад
yevgeny71
Евгений 
53 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Остались довольны сотрудничеством. Думаю, будем работать и в дальнейшем.
Остался доволен сотрудничеством с Евгением. Особенно порадовало наличие подробного описания задания, что является редкостью в последнее время.

Заявки фрилансеров

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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