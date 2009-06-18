Нужен flash-баннер (авто)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок312 просмотров

Флэш баннер 160x250 для автомобильного сайта

16 лет назад
killsoft
Денис Тр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо.. за отлично выполненную работу. Все сделано так, как и хотел: качественно и в срок, да и цена радует... :) Буду еще обращаться...
Очень хороший заказчик. четко знает и формулирует, что ему нужно. своевременная оплата. Одни положительные емоции. С удовольствием буду исполнять проекты данного заказчика.

Заявки фрилансеров

_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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