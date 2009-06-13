Уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать 3 GIF анимир. баннера для компании занимающейся поставками товара из США и Европы: 480x60 не более 12 kB 240x400 не более 20 kB 120x60 ...
Сделать flash баннер из анимированного gif
Необходимо cделать flash баннер из анимированного gif, что бы весил он не более 35кб
http://www.kitty-hawk.ru/test/adv3.gif баннер тут, есть исходники в psd.
Нужно сделать сегодня.
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