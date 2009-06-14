Два оригинальных баннера

Для сайта такой тематики http://img195.imageshack.us/img195/8854/readytowork.png

нужны 2 Flash баннера размером 468x60 и их же кастрированные копии размером 120x60.

1. в баннерах должна использоваться оригинальная идея чтоб они привлекали внимание. может одна и та же идея использоваться в обоих баннерах, но сами баннера должны быть разными.

2. текст меняющийся на фоне, пусть даже анимированный, и сбоку,сверху,сзади картинка прилепленная не подходит 100%.

Было бы еще хорошо баннеры на flash сфотографировать в самом ярком месте и перегнать в статические png.

ICQ: 330164453