Два оригинальных баннера

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка486 просмотров

Для сайта такой тематики http://img195.imageshack.us/img195/8854/readytowork.png

нужны 2 Flash баннера размером 468x60 и их же кастрированные копии размером 120x60.

1. в баннерах должна использоваться оригинальная идея чтоб они привлекали внимание. может одна и та же идея использоваться в обоих баннерах, но сами баннера должны быть разными.

2. текст меняющийся на фоне, пусть даже анимированный, и сбоку,сверху,сзади картинка прилепленная не подходит 100%.

Было бы еще хорошо баннеры на flash сфотографировать в самом ярком месте и перегнать в статические png.

ICQ: 330164453

16 лет назад
Y-E-S
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andre0057
Andreas 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо. Приятно работать, очень легко общаться. Буду рад новым заказам :)

Заявки фрилансеров

andre0057
Andreas 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Конкурс на самый кликабельный тизер

    $100

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru. Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен рекламный flash banner

    Нужен флэш баннер размером 180*125. Максимальный вес 30 кб. Простая анимация: логотип компании, название услуги (надо сделать живо, типа иногда блик пробегает или еще что-небудь - рассмотрим ваши предложения), и внизу закольцованная бегущая строка - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание баннера

    Нужно продумать идею баннера чтобы он был привлекательный и с красивыми эффектами. подробности по icq 4440463 типо такого как на флешке только интереснее

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тизеры для партнерки mp3drug.ru

    $50

    Нужны 10 тизеров для сайта mp3drug.ru. Максимально быстро. Тизеры нужны кликабельные. Сюда прикрепляю их стандартные баннеры. тизеры 90 на 70. Их баннера http://cash4ru.net/banners/155/ http://cash4ru.net/banners/144/ http://cash4ru.net/banners/145/ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изготовить кнопку и баннер

    Нужно изготовить кнопку(88х31) и баннер(468х60). Предпочтение отдается жителям Украины. Предложения без стоимости рассматриваться не будут.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия рекламных баннеров

    Требуется разработать серию динамичных рекламных баннеров для новостного портала: - 468х60 – 15 КБ - 234х60 – 12 КБ - 120х60 – 12 КБ - 100х100 – 10 КБ ...

    Баннеры52 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать флеш-баннеры

    $50

    1. Переделать имеющиеся флеш-баннеры (изменить текст, добавить/убрать некоторые графические элементы). 2. Создать собственные флеш-баннеры основываясь на дизайне сайта.

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • GIF анимация

    $5

    Необходимо сделать gif анимацию песочных часов в соответствии с дизайном сайта(часы вращаются, песок сыпется).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад