Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru. Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный ...
Два оригинальных баннера
Для сайта такой тематики http://img195.imageshack.us/img195/8854/readytowork.png
нужны 2 Flash баннера размером 468x60 и их же кастрированные копии размером 120x60.
1. в баннерах должна использоваться оригинальная идея чтоб они привлекали внимание. может одна и та же идея использоваться в обоих баннерах, но сами баннера должны быть разными.
2. текст меняющийся на фоне, пусть даже анимированный, и сбоку,сверху,сзади картинка прилепленная не подходит 100%.
Было бы еще хорошо баннеры на flash сфотографировать в самом ярком месте и перегнать в статические png.
ICQ: 330164453
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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