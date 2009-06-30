GIF анимация

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки442 просмотра

Необходимо сделать gif анимацию песочных часов в соответствии с дизайном сайта(часы вращаются, песок сыпется).

16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель: Все сделано качественно и в срок! РЕКОМЕНДУЮ!
Очень приятный заказчик. Предоставил интересное задание, которое оплатил в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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