Добрый день, коллеги Необходимо разработать рекламный flash баннер очень хорошего класса. ТЗ в приложении. Оплата наличные в Минске или WMZ Сроки - кратчайшие. ...
GIF анимация
Необходимо сделать gif анимацию песочных часов в соответствии с дизайном сайта(часы вращаются, песок сыпется).
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