Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90 для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу в стилистике сайта баннер будет вести на внутреннюю страницу Баннеры должны отличаться ...
Создание серии gif-баннеров.
Несложная gif-анимация.
Необходимо - Креативность, работа в сжатые сроки.
10-25$ за баннер в зависимости от сложности.
Пишите только если имеете портфолио и готовы сразу же взяться за заказ.
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