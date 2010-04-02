Создание баннера для сайта

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Завершен43 заявки572 просмотра

Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90

для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу

в стилистике сайта

баннер будет вести на внутреннюю страницу

Баннеры должны отличаться текстом:

текст 1 (можно сделать от 1 до 2 кадров)

"Поставляем запасные части под заказ на ДЭТ-250,Т-330 и другую тяжёлую российскую и импортную технику"

"Оптовикам и магазинам скидки"

текст 2 (можно сделать 3 кадра")

поставки зачастей для ДЭТ-250

любые запчасти на Трактор T-300

любые запчасти на российскую и импортную технику

есть макет дизайна в сайта в *.psd

15 лет назад
nokias
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$40
1 день
Баннеры выполнены на уровне и уже размещены на сайте www.zao-ks.ru
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад

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