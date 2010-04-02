Нужен flesh баннер для мобильной связи. Использование Action Script.
Создание баннера для сайта
Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90
для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу
в стилистике сайта
баннер будет вести на внутреннюю страницу
Баннеры должны отличаться текстом:
текст 1 (можно сделать от 1 до 2 кадров)
"Поставляем запасные части под заказ на ДЭТ-250,Т-330 и другую тяжёлую российскую и импортную технику"
"Оптовикам и магазинам скидки"
текст 2 (можно сделать 3 кадра")
поставки зачастей для ДЭТ-250
любые запчасти на Трактор T-300
любые запчасти на российскую и импортную технику
есть макет дизайна в сайта в *.psd
Выбранный исполнитель
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