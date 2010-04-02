Создание баннера для сайта

Необходимо создать 2 варианта баннера *.gif 670x90

для размещения здесь http://zao-ks.ru/ внизу

в стилистике сайта

баннер будет вести на внутреннюю страницу

Баннеры должны отличаться текстом:

текст 1 (можно сделать от 1 до 2 кадров)

"Поставляем запасные части под заказ на ДЭТ-250,Т-330 и другую тяжёлую российскую и импортную технику"

"Оптовикам и магазинам скидки"

текст 2 (можно сделать 3 кадра")

поставки зачастей для ДЭТ-250

любые запчасти на Трактор T-300

любые запчасти на российскую и импортную технику

есть макет дизайна в сайта в *.psd