5 баннеров для сети qle.ru

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок366 просмотров

Тематика: сайт смс знакомств.

Необходимо создать 5 банеров для сети qle.ru. Банеры должны быть созданы по всем правилам сети.

формат 120*420 или 468*60, обсуждается с исполнителем, принимаются советы.

Оплато 100% по факту выполнения работ.

Кого не устраивает бюджет просьба сразу не писать.

16 лет назад
reznik
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Сотрудничеством доволен, учтены все мои капризы и пожелания, с финансами тоже все решается адекватно
Прятно работать. Корректировки точные и обоснованные.
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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