Недорогой баннер

# 1 — $

Нужно сделать обычный (статика, без изысков) баннер 468 x 60 (до 20 кб) или 728 x 90 (до 30 кб) для проекта http://obmen-webmoney-kredit.com/

участие БЕСПЛАТНОЕ

указывайте стоимость баннера и срок исполнения - без этого добавить в конкурс я не смогу

возможно будет несколько победителей

P.S. в личку отправлять ничего не нужно - такие предложения я игнорирую