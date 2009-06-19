Недорогой баннер

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Завершен24 заявки1736 просмотров
#1$

Нужно сделать обычный (статика, без изысков) баннер 468 x 60 (до 20 кб) или 728 x 90 (до 30 кб) для проекта http://obmen-webmoney-kredit.com/

участие БЕСПЛАТНОЕ

указывайте стоимость баннера и срок исполнения - без этого добавить в конкурс я не смогу

возможно будет несколько победителей

P.S. в личку отправлять ничего не нужно - такие предложения я игнорирую

16 лет назад
wmz
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов

Победители конкурса

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
Отличные баннера. я доволен
Пунктуальный и ответственный, вежливый заказчик, всегда на связи. Приятно работать с таким человеком!
dimazverev84
Дмитрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Отличный баннер. я доволен
Надёжность 100% ! Дал дельный совет по поводу оплаты ! Всегда рад сотрудничеству с этим заказчиком !

Заявки фрилансеров

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
dimazverev84
Дмитрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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