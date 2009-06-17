Требуется 2 баннера размерами: 1. 244px Х 183px 2. 164px Х 116px тематика авто-мото школа. в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления ...
Flash баннер
Здравствуйте.
Необходимо разработать Флеш Баннер размером 468 на 60.
Тематика, Элитная французская косметика.
Баннер для интернет магазина по продаже французской косметики.
Все материалы (картинки, лого и слоган предоставлю)
Необходимо интересно и стильно его анимировать.
На вывод желательно формат GIF.
Приоритет наименьшей цене, и лучшему портфолио.
Сроки : предоставить первый вариант не позднее 3 июня 2-х часов по Москве.
Выбранный исполнитель
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