Flash баннер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок224 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо разработать Флеш Баннер размером 468 на 60.

Тематика, Элитная французская косметика.

Баннер для интернет магазина по продаже французской косметики.

Все материалы (картинки, лого и слоган предоставлю)

Необходимо интересно и стильно его анимировать.

На вывод желательно формат GIF.

Приоритет наименьшей цене, и лучшему портфолио.

Сроки : предоставить первый вариант не позднее 3 июня 2-х часов по Москве.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Отличный Заказчик !!! Все реализовал быстро, качественно ! Так как и хотел ! Рекомендую !!!
Хороший заказчик .Оплатил без проблем. РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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