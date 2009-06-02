Требуется 2 баннера размерами: 1. 244px Х 183px 2. 164px Х 116px тематика авто-мото школа. в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления ...
Создать флеш баннер 240*400
Необходимо создать flash баннер 240*400 до 90кб. о экскурсиях по Крыму. То есть будет фон и 3-4 всплывающих (выскакивающих) таблички с ценами и названием той или иной экскурсии. Ваши предложения с ценами и сроками.
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