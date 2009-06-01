Коррекция баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки120 просмотров

Есть шаблон баннера, добавить - поправить подписи.

16 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$7
1 день
Спасибо, все быстро, учтены все коррекции.
Как всегда все предельно понятно и четко. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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